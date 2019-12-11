Глюкоза появилась на людях в развратном виде

Знаменитость в очередной раз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в костюме кролика Playboy.

Провокационное видео появилось в Сторис "Инстаграма" артистки, а также в микроблоге режиссера Резо Гигиниешвили. Именно он снял короткий ролик с артисткой, поделившись им в соцсети.

В нем кинодеятель, шутя, предлагает Наталье Чистяковой-Ионовой поговорить о высоком. В ответ та кокетничает и соглашается. На кадрах певица Глюкоза сидит на стуле в черном костюме кролика Playboy и в туфлях на высоких каблуках.

При этом своим поведением звезда пародирует Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Певица Глюкоза развратно перекидывает ногу на ногу, демонстрируя их длину, улыбаясь при этом.

Отметим, исполнительницу часто ругают за ее манеру одеваться на публике и фото, которые она выставляет в соцсеть. Ее наряды в последнее время становятся все откровеннее.

Многие считают, что певице Глюкозе не хватает мужского внимания, и таким образом 33-летняя артистка хочет доказать всем, что еще может быть привлекательной и сексуальной.