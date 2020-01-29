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Снимок беременной Ирины Слуцкой стал сенсацией

Ирина Слуцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ноябре прошлого года российская фигуристка Ирина Слуцкая стала матерью в третий раз. На свет появилась чудесная девочка, которой дали имя Кира.
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На протяжении долгого времени спортсменка не рассказывала о своем интересном положении. О пополнении в семье чемпионки мира узнали лишь через месяц после родов.

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Накануне Слуцкая решила показать поклонникам, как она выглядела в период беременности. Фигуристка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, где она позирует с округлившимся животом.

Судя по его размерам, на фото Ирина запечатлена уже на последнем месяце. Это первый кадр, который стал достоянием общественности, поэтому для поклонников он является сенсационным.

Заслуженный мастер спорта рассказала, что они с мужем – бизнесменом Алексеем Говыриным – долго выбирали имя для дочери. "Все девять месяцев мы крутили имена туда и сюда, перебирали, одобряли, а потом опять отбрасывали в сторону. Не знаю как, но в итоге у нас появился список вариантов из трех имен: Кира, Карина, Каролина", – поделилась Ирина.

Слуцкая склонялась к последнему варианту. По мнению спортсменки, Каролина – довольно редкое и очень красивое имя. Остальные члены семьи были категорически против. Родственники спорили, пытаясь прийти к консенсусу. 

"Муж тоже предлагал свои варианты, но как мама я не чувствовала, что они по-настоящему подходят для нашего будущего ребенка. И вот уже пришло время рожать. Родила! И только тогда, посмотрев в ее маленькие глазки и милое личико, я поняла, что это точно вылитая Кира! Вот так!" – призналась Слуцкая.

29 января 2020, 11:33
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