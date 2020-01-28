"Сволочи!": 85-летняя Наталья Фатеева взбесилась из-за подлого вранья

Наталья Фатеева резко отреагировала на слухи о том, что ей нечего есть. Артистка возмущена тем, что СМИ исказили ее слова.

Актриса назвала враньем сюжет о себе в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. В нем было рассказано о печальной судьбе звезды фильма "Три плюс два".

По словам Натальи Фатеевой, ей просто некогда было сходить за продуктами, поскольку она принимала поздравления с днем рождения. "Мне позвонили в дверь, сказали, что принесли цветы. Я им ответила: вместо цветов лучше принесите готовые хорошие продукты. Теперь из-за этого сделалась паника?! Ну кретины!", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Знаменитость в бешенстве от шумихи, которую раздули журналисты. "Какие неприличные люди! Это все сплетни!.. Ну честное слово, я потрясена! Ну что за сволочи! Что они меня все время цепляют. Можете написать, что это все вранье?", – возмутилась Наталья Фатеева.

Кроме того, она потрясена тем, что ее пришли снимать тогда, когда она была не в лучшей форме – без косметики. "Так и напишите: Фатеевой ничего не надо: ни денег, ни продуктов. Я сама могу кого угодно накормить!", – заключила актриса.

Напомним, несколько лет назад Наталье Фатеевой диагностировали артроз. Актриса перенесла ряд операций по замене суставов. Один из них так и не прижился. Это существенно сказалось на возможностях перемещения. Сейчас народная артистка ходит при помощи костылей и не может полноценно позаботиться о себе. Живет она одна.