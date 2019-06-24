Фатеева учится ходить после шести операций

Наталья Фатеева планирует встретить юбилей, твердо держась на ногах. Сейчас известная советская актриса заново учится ходить – она перенесла 6 операций по замене сломанной шейки бедра.

Наталья Фатеева скоро отметит свое 85-летие. Актриса признается, что в ее возрасте дни рождения приносят скорее грусть, чем радость. Но сейчас у звезды советского кино есть цель: она намерена встретить юбилей, уверенно стоя на ногах.

Наталья Фатеева после операций проходит курс восстановления. Актриса передвигается по квартире с ходунками, а во двор спускается на костылях. Когда артистку сопровождают друзья, Фатеева гуляет по Фрунзенской набережной. Ей долгое время помогал Бари Алибасов, а когда продюсер попал в больницу, эти обязанности стал исполнять его помощник.

В последнее время Наталья Фатеева может оплачивать свои расходы самостоятельно. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился прибавить актрисе пенсию. А до этого деньги на лечение собирали всем миром. Большую часть расходов взяла на себя Мария Миронова – оплатила сиделку и лекарства, помогала с продуктами.

Наталья Фатеева родных не пускала даже на порог. А вот пока болела, возобновила общение с ними. Однако, как только состояние Фатеевой улучшилось, она снова рассорилась с детьми прекратила все контакты. Артистка говорит, что дети помешали ее карьере в кино. Друзья Фатеевой объяснить ее отношения с родственниками затрудняются, пишет Teleprogramma.pro.