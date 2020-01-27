Сын Андрейченко сообщил тревожную информацию о пропавшей матери

Недавно Сеть всколыхнуло известие о пропаже актрисы Натальи Андрейченко. Ее сын Дмитрий Дунаевский сообщил тревожные новости.

Мужчина отметил, что не располагает данными о местонахождении матери. Женщина перестала выходить на связь во время путешествия по Мексике. Он надеется, что в ближайшее время все выяснится, однако не может знать наверняка, что произошло с Натальей.

"Информации у нас нет. Никакой информации у нас нет на сегодняшний день. Смотрим, как ситуация будет дальше продвигаться", – рассказал Дунаевский в разговоре с корреспондентом Пятого канала.

Напомним, что звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" перестала выходить на связь после визита к своей подруге в Канкуне. Тревогу забил ее пиар-директор Ян Трунцев. Он обратился к общественности через инстаграм-аккаунт артистки, прикрепив ее снимок.

"Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила. Марэт сказала, что она уехала на машине за рулем. Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала", – рассказал Трунцев в разговоре с представителями прессы.