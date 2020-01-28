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Шоу-бизнес

Лариса Хорошилова попала в больницу после аварии

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
76-летняя Лариса Хорошилова получила наибольшую известность после роли в знаменитом сериале "Глухарь". Она сыграла мать персонажа Станислава Карпова.
прочитано 681 раз

Стало известно, что пожилая актриса попала в ДТП. Инцидент произошел на улице Большая Ордынка в центре Москвы.

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На дороге столкнулись две машины. Судя по всему, артистка в этот момент проходила мимо по тротуару. От толчка один из автомобилей вылетел на пешеходную часть и сбил старушку. 

Хорошиловой потребовалась экстренная помощь врачей. На место трагедии моментально прибыла карета скорой помощи, которая доставила Ларису в НИИ Склифосовского. Там женщину отправили в травматологическое отделение.

Отметим, по предварительным данным, авария произошла по вине одного из водителей. По правилам дорожного движения он должен был пропустить встречный автомобиль, но не сделал этого. В результате произошло боковое столкновение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.  

Напомним, Хорошилова известна по сериалам "Глухарь", "Закон и порядок. Отдел оперативных расследований – 2", "Карпов". Кроме того, Лариса является актрисой театра "Глас", сообщает Life.

28 января 2020, 11:35

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ВАСЬЯ
Ответить
Дни это самое грязное издание..
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