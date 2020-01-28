Лариса Хорошилова попала в больницу после аварии

Стало известно, что пожилая актриса попала в ДТП. Инцидент произошел на улице Большая Ордынка в центре Москвы.
На дороге столкнулись две машины. Судя по всему, артистка в этот момент проходила мимо по тротуару. От толчка один из автомобилей вылетел на пешеходную часть и сбил старушку.
Хорошиловой потребовалась экстренная помощь врачей. На место трагедии моментально прибыла карета скорой помощи, которая доставила Ларису в НИИ Склифосовского. Там женщину отправили в травматологическое отделение.
Отметим, по предварительным данным, авария произошла по вине одного из водителей. По правилам дорожного движения он должен был пропустить встречный автомобиль, но не сделал этого. В результате произошло боковое столкновение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, Хорошилова известна по сериалам "Глухарь", "Закон и порядок. Отдел оперативных расследований – 2", "Карпов". Кроме того, Лариса является актрисой театра "Глас", сообщает Life.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Путин молодчинка!
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Уже начать бояться?!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Кто есть "быдло"?..
Чайка слетел...
Быдлячество это образ мышления, способ общения...