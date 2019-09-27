Звезда "Глухаря" экстренно госпитализирован

Проблемы со здоровьем у 67-летнего мужчины обнаружились 27 сентября, в пятницу. По информации некоторых СМИ, артиста увезли на скорой в одну из столичных клиник.
Как сообщает Пятый канал, по предварительным данным, у актера обнаружены проблемы с сердцем – желудочная тахикардия. Врачи пока не комментируют информацию.
Виктора Балабанова знают и любят по ролям в таких сериалах, как "Глухарь", "Солдаты", "Зверобой", "Час Волкова" и других. Кроме того, театральные зрители часто наблюдают его на сцене в различных амплуа.
Актер является членом союза кинематографистов России. Кроме того, Балабанов входит в союз театральных деятелей РФ. Его часто можно было заметить на сценах таких театров, как Сарапульский государственный театр драмы им. А.Н.Островского,Кустанайский государственный областной театр драмы им. М.Горького и Оренбургский государственный областной театр драмы им. М.Горького.
Артист начал свой творческий путь в 1969 году. В 1978 закончил Иркутское театральное училище (курс В.Венгера). Был лауреатом 3-ей премии Всемирного фестиваля польской поэзии им. Марии Конопницкой.
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