Вскрылись шокирующие подробности о смертельной болезни звезды "Глухаря"

Друг скончавшейся от рака легких актрисы Дарьи Егорычевой Сергей Петров поделился деталями ее лечения. В частности, он рассказал, как относились к 37-летней артистке врачи.

Мужчина назвал российскую систему здравоохранения ужасной. По словам товарища Егорычевой, и терапия, и лекарства стоят очень дорого.

"Это за гранью добра и зла. Кроме того, никакой психологической помощи пациенту не оказывают, иногда даже относятся к нему пренебрежительно", – цитирует Петрова "Московский комсомолец". В пример он привел один случай, который произошел с Дарьей Егорычевой.

"Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете" – вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно", – поделился шокирующими подробностями друг звезды сериала "Глухарь".

Кроме того, однажды Дарью Егорычеву уронили во время транспортировки. Также Петров отметил, что актриса стеснялась болезни и не хотела ее афишировать.

Мужчина рассказал, что его подруга сильно верила в выздоровление и была очень религиозным человеком. Актриса не сдавалась до последнего. Хотя после первой операции Егорычева уже не могла полноценно играть в театре, только лишь в небольших ролях.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". Среди ее кинематографических работ роли в фильмах "Тайна института благородных девиц", "Темная ночь", "Глухарь".

Борьбу с онкологическим заболеванием Егорычева вела с 2012 года. Она прошла множество сеансов химиотерапии, лучевую и таргетную терапии.