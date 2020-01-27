Отказался от секса до брака: подробности личной жизни актера Биковича

После выхода фильма "Холоп" Милош Бикович, и без того успешный актер, стал очень популярен. Российские зрительницы без ума от артиста из Сербии.

Благодаря фильму "Холоп" у Биковича нет отбоя от поклонниц, которые мечтают обратить на себя внимание красавца. Между тем 32-летний Милош в выборе спутницы очень избирателен: среди его бывших зазноб сплошь красотки, модели и талантливые артистки.

Первые серьезные отношения у знаменитости были с коллегой по цеху из Югославии Бранкицей Себастьянович. Молодые люди познакомились благодаря общим друзьям. Милош и Бранкица почти сразу почувствовали взаимное влечение. Интересно, что влюбленные решили не заниматься сексом до брака.

"Я воспитывалась в православии, как и Милош. Это углубило наши отношения. И думаю, некрасиво спорить о том, какой позиции насчет любви мы с Милошем придерживаемся. Буду рада, если мы сможем показать пример молодым людям", – говорила тогда Бранкица журналистам.

Роман продлился четыре года. Влюбленные расстались в 2016-м. Экс-зазноба Биковича сейчас замужем и продолжает сниматься.

Следующей девушкой звезды фильма "Холоп" стала русская модель Саша Лус. Избранница артиста долгое время была музой Карла Лагерфельда, работала в Париже и Барселоне. Бикович помог возлюбленной попасть в киноиндустрию. Благодаря ему Саша появилась в картине Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" и исполнила главную роль в боевике режиссера "Анна".

Отношения Милоша и Саши закончились скандалом. Папарацци сняли Лус целующейся с незнакомцем в Майами. На фоне сплетен об измене Биковичу пришлось объявить о расставании.

Между тем ходили слухи, что причиной была не интрижка девушки, а неверность Милоша. Поговаривали, что серб увлекся Аглаей Тарасовой, дочерью Ксении Раппопорт. Отношения актеров начались на съемках картины "Лед". После полутора лет совместной жизни знаменитости разъехались.

"Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать. Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением. И остаемся близкими друзьями и коллегами", – писала Аглая Тарасова в соцсетях.

Новая зазноба звезды фильма "Холоп" – 23-летняя модель Барбара Талович. Молодые люди встретились на Венецианском кинофестивале в позапрошлом году. Барбара – победительница конкурса Elite Model Look Serbia – 2011. Девушка живет в Белграде и учится по специальности "современные коммуникации" в местном вузе, сообщает "Экспресс газета".