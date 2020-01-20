"Коротконогий поросенок": звезду фильма "Холоп" Биковича сняли в плавках в гостях у режиссера

Находясь в этнодеревне Милош Бикович записал видео для поклонников. Артист в плавках, удерживая себя на воде в бассейне, заявил, что у него лучший оператор для соцсетей в мире. Как оказалось, звезда фильма "Холоп" не лукавил, на камеру мобильного его в этот момент снимал известный во всем мире кинодеятель Эмир Кустурица.
"Я могу сказать, что я снялся у Кустурицы", – пошутил Бикович.
Также артист рассказал немного о своем отдыхе в Дрвенграде. По словам Милоша, это лучшее место для обретения спокойствия.
"Все пропитано искусством и креативностью, экологически чистая зона, еда домашняя, кататься на лыжах можно... 😱Мама дорогая!" – отметила звезда фильма "Холоп" в личном "Инстаграм".
Высказался Милош Бикович и о собственном умении держаться на воде. "Я плаваю ловко как коротконогий поросенок зато у меня лучший оператор для Инстаграмма! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " – пошутил артист.
Деревня Кустурицы – это уникальное место, расположенное на живописном холме Мокре Горе в скромном уголке Сербии, около границы с Боснией. "Деревянный город" был построен специально для съемок фильма "Жизнь как чудо".
"Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Küstendorf (Кюстендорф – прим.ред.). Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создается кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени", – описывал идею создания собственной деревни Эмир Кустурица.
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Историк Соколов