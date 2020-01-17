Стало известно о тайном романе звезды фильма "Холоп" Милоша Биковича с моделью

На рассвете карьеры 32-летний Милош Бикович встречался с актрисой Аглаей Тарасовой. Влюбленные не делали тайны из этих отношений, о чем со временем пожалели. Внимание к их паре было слишком назойливым.
Сегодня звезда фильма "Холоп" старается не повторять ошибок. Теперь, отвечая на вопросы журналистов, Милош всегда говорит, что одинок.
Тем временем репортеры выяснили, что Бикович лукавит, говоря о свободном статусе. По сообщениям друзей артиста, пожелавших остаться анонимными, Милош уже больше года встречается с 23-летней моделью Барбарой Таталович.
Возлюбленная звезды фильма "Холоп" – победительница конкурса "Elite Model Look Serbia 2011". Девушка живет в Белграде. Она студентка местного вуза, учится по специальности "Современные коммуникации".
Интересно, что Милош помогает Барбаре делать первые шаги в актерской профессии. Таталович получила эпизодическую роль в сериале "Магомаев" Первого канала. Также девушка сыграет в картине "Отель Белград", которая снимается в Сербии. В этой ленте звезда фильма "Холоп" играет главную роль и выступает продюсером. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
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