"Встретились в тонком мире": Андрейченко рассказала о третьем замужестве

Наталья Андрейченко скоро станет женой чудесного человека. Артистка встретилась с новым возлюбленным в "тонком мире".

Андрейченко понимает, что своей карьере обязана в первую очередь роли знаменитой няни Мэри Поппинс. Звезда отказывается думать, как именно сложилась бы ее судьба без участия в тех съемках.

Артистка уверена, что именно эта роль приносит ей удачу, наполняет ее жизнь волшебством. Знаменитость даже открыла собственный центр духовных занятий в Мексике. Наталья выступает с лекциями и старается привить ученикам любовь ко всему живому. Сама артистка, к примеру, давно отказалась от животной пищи.

"Мы не трогаем того, кто с глазами! Ни в коем случае, кроме картошки. И не едим того, кто с глазами, кроме картошки. Радость сыроедения — она велика", – заметила звезда.

Также Андрейченко напомнила, что наделена необычным даром. "Там взрослые, они все забыли. А я не такая, как все, я просто помню, поэтому понимаю язык зверей и птиц", – рассказала артистка.

Наталья планирует не только продолжать карьеру, но и наладить личное счастье. Звезда в третий раз собирается замуж. По словам Натальи, своего избранника она еще ни разу не видела. "Он уже есть. Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились", – цитирует артистку Пятый канал.