"Очень одиноко и страшно": любимый человек стал шарахаться от больной Волковой

Актриса Екатерина Волкова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка рассказала о болезни и проблемах с мужчинами.

В Сети появился анонс нового выпуска шоу. Звезда сериала "Скорая помощь" Екатерина Волкова появилась в студии в стильном голубом брючном костюме, который выгодно подчеркнул цвет глаз. Завершила образ модная прическа. Артистка без купюр рассказала о своей личной жизни. Так, утирая слезы, Екатерина призналась, что долгое время скрывала от родных страшный диагноз. "Сережа стал от меня шарахаться. Я вроде как смертельно больна…" – сообщила Волкова.

По словам актрисы, больше всего она боялась за дочь. "Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что я оставлю дочь без матери", – цитирует актрису Starhit.

Екатерина Волкова была трижды замужем. Первым ее супругом стал некий Алексей, который занимался угоном автомобилей. Брак с ним обернулся для артистки настоящим кошмаром. В частности, ему не нравилось, что его жена актриса. Дошло до того, что он избил ее до потери сознания. И это при том, что она родила ему ребенка.

Во второй раз артистка вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца. По ее словам, он очень красиво ухаживал. "Он сразу захотел меня спасти, подставить крепкое мужское плечо. Мне было с Сергеем интересно, как будто мне раны залечивали. Он сразу сделал предложение", – рассказала Екатерина Волкова. Однако уже через год пара оформила развод.

Третьим мужем актрисы стал писатель Эдуард Лимонов. В браке с ним актриса родила двоих детей. Супруги расстались, когда артистка была беременным третьим ребенком. Несмотря на то, что Лимонов на 30 лет старше Волковой, как она выразилась, отцом он оказался никудышным. Но неудачи в любви артистку не пугают. На вопрос, пойдет ли она замуж в четвертый раз, Екатерина Волкова ответила согласием.