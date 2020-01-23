Битая любовница звезды сериала "Интерны" получила ДНК-тест от Шепелева

Актер Михаил Павлик, известный по роли санитара Паши в "Интернах", стал героем программы "На самом деле" на Первом канале. Артиста в студию ток-шоу пригласила экс-возлюбленная Анжелика Белова. Девушка сообщила, что, возможно, растит его ребенка.

Михаил Павлик счастливо женат семь лет. Детей у пары пока нет, но это не мешает гармоничному существованию любящих людей. Между тем недавно над браком артиста нависла угроза: объявилась давняя знакомая звезды сериала "Интерны" Анжелика Белова. Женщина заявила, что семь лет назад родила от Павлика сына, которого назвала Платоном.

В студии ток-шоу "Судьба человека" Анжелика рассказала, что познакомилась с Михаилом в станице Кубанской. Там артист участвовал в съемках. Девушка не принимала роман с актером всерьез, поэтому параллельно встречалась с местным охранником Евгением.

В какой-то момент Белова поняла, что не любит Павлика, и рассталась с ним. Вскоре героиня шоу "На самом деле" узнала, что беременна. Кто из двух кавалеров отец малыша, Анжелика не поняла.

"У меня нет никаких претензий к Михаилу. Я не утверждаю, что ребенок его. Просто хочу разобраться, потому что устала от всей этой ситуации", – сказала участница программы экспертам.

Актер сериала "Интерны" подтвердил, что когда-то встречался с Беловой. Михаил отметил, что после завершения съемок покинул станицу. Спустя время от получил СМС от родственницы Анжелики, из которого узнал о беременности.

"На вопросы, чей ребенок, не получал конкретных ответов. Сначала писали, что он мой, потом – что не мой", – сказал актер в эфире программы "На самом деле".

Анжелика поведала, что отношения с Евгением, в пользу которого она сделала выбор, не сложились. Мужчина поднимал на нее руку, обижал маленького Платона.

"Когда ему в очередной раз что-то не понравилось, он швырнул меня на пол, и я сломала руку. Еще обливал кипятком. Постоянно всплывало имя Михаила, звучали обвинения в том, что Платон не его ребенок", – поделилась девушка.

Сейчас Белова счастлива в отношениях с другим. Новый возлюбленный принял сына Анжелики как своего. Евгений попал в тюрьму за серьезное преступление.

В конце программы "На самом деле" ведущий шоу Дмитрий Шепелев обнародовал результаты генетической экспертизы. "Вероятность того, что Михаил Павлик и Платон Королев являются отцом и сыном, составляет 0%. Вы не отец этого ребенка. Это означает, что папа мальчика сейчас находится в заключении. Через два года он выйдет на свободу, и именно с этим мужчиной придется, надеюсь, договариваться, а не воевать Якову, который по-мужски готов принять ответственность за свою женщину и ребенка", – высказался Шепелев в эфире программы "На самом деле".