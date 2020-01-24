Звезде сериала "Склифосовский" всадили нож в спину на шоу Шепелева

Звезда сериала "Склифосовский" Мария Букнис появилась в эфире ток-шоу "На самом деле" Первого канала. Актриса доказывала, что родила дочь от мужа.

Мария давно замужем за Игорем. Вместе пара воспитала дочь Ксению, которой недавно исполнилось 18 лет. Семейную идиллию разрушил скандал, который случился на праздновании совершеннолетия девушки.

Друг звезды сериала "Склифосовский" Виктор Немец заявил, что является биологическим отцом Ксении. "Ксения совсем не похожа на Игоря. Я хотел, чтобы она знала", – сказал актер в эфире ток-шоу "На самом деле".

Букнис связь с Немцем отрицает и называет слова приятеля откровенной глупостью. Ксения считает, что Виктор использует родителей в корыстных целях. По словам девушки, ее мать поддерживала мужчину в сложной жизненной ситуации, а тот всадил ей нож в спину.

Экспертам программы "На самом деле" удалось выяснить, что Виктор был вхож в дом Марии и Игоря. Кроме того, за время долгой дружбы артист задолжал паре сотни тысяч рублей.

"Я просто по-человечески его жалела, помогала и давала деньги. Его выкинули из съемной квартиры на улицу…" – рассказала в студии "На самом деле" звезда сериала "Склифосовский".

Виктор продолжал настаивать на своей правоте. По его словам, с Марией он был близок в 2001 году. Артист уверяет, что у Букнис на тот момент были сложные отношения с мужем.

"Мне было 25 лет. Я работал в минском ТЮЗе, тогда приехал на гастроли в Москву. Увидел Марию в спектакле и сразу влюбился. Она прекрасно играла, в ней есть редкая актерская природа", – сказал Виктор.

Точку в этой истории поставил ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев. Он обнародовал результаты экспертизы ДНК.

"Вероятность того, что Игорь и Ксения являются отцом и дочерью, составляет 99,9%", – сообщил он.