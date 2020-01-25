Светлана Лобода похвасталась удивительным раритетным фото

Певица показала в соцсети кадр с "золотым" составом группы "ВИА Гра". Первое появление Светланы Лободы в этом коллективе произошло в 2004 году.
На снимке, кроме Светланы Лободы, можно увидеть Надежду Грановскую и Веру Брежневу. "Вот это стиль", – оценила фотографию артистка. Исполнительниц на ней можно узнать с трудом. За прошедшие годы все они поменяли имидж, но не стали выглядеть хуже. Напротив, по мнению многих поклонников, Светлана Лобода только похорошела.
Отметим, что певица пришла в группу "ВИА Гра" на замену Анны Седоковой, которая в 2004 году забеременела и ушла в декрет. Позже на место Светланы Лободы пришла Альбина Джанабаева.
Надо признать, что артистка не боится смелых поступков. Ранее она доказала это в эфире Первого канала на шоу Ивана Урганта. Как писали "Дни.ру", знаменитость задрала ногу.
Таким образом Светлана Лобода решила развенчать слухи о своей шестипалости. Дело в том, что в Сети бурные обсуждения вызвал клип, в котором зрители отчетливо увидели – у исполнительницы шесть пальцев на ноге, однако некоторым было неясно, что это. Оказалось, что это просто подушечка, которая завернулась.
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