С младенцем на руках: Газманов сообщил радостную новость

Певец Олег Газманов примерный семьянин. Артист много времени уделяет жене и души не чает в детях.

У Газманова трое отпрысков. От первой жены, Ирины Газмановой, у артиста есть сын Родион. Вместе со второй супругой Мариной Муравьевой-Газмановой знаменитость воспитала 22-летнего пасынка Филиппа и 16-летнюю дочь Марианну.

Олег Газманов часто рассказывает об отпрысках и их достижениях в соцсетях. Сегодня, например, он поделился радостной новостью: его дочь празднует 16-летие.

В честь праздника наследницы вокалист опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм" трогательное видео: фотографии из семейного архива сменяют друг друга под песню артиста "Доча". На одном из снимков можно увидеть, как Газманов держит на руках запеленутого младенца.

"С днем рождения, Рыжик мой любимый (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Радуюсь, что тебе уже 16 и грустно по тому же поводу! Всех благ. Ищи свое место в жизни, найди и будь счастлива.... / Жизнь моя бродячая / С бедами, удачами / Давит монотонный вес проблем / Как пресс / К сердцу прижимаю я / Нежное создание / Целый мир, в котором запах твой родной со мной..." – написал Олег Газманов.

Отметим, что 16-летняя Марианна во многом похожа на знаменитого отца. Девушка с ранних лет увлечена сценой. Она учится в школе с театральным уклоном, где занимается актерским мастерством, изучает историю театра. Также наследница Олега Газманова играет на гитаре, поет и танцует в студии "Тодес".