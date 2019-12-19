Седокова в БДСМ-наряде влезла в грызню светских львиц и Собчак

Певица Анна Седокова вмешалась в конфликт, который спровоцировала Ксения Собчак. Вокалистка выступила против теледивы.

"Я – Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала певица под собственным откровенным снимком в БДСМ-наряде в "Инстаграм". После Анна Седокова в шутку спросила, превратится ли она в тыкву, когда ей стукнет 40 лет.

Знаменитость призналась, что ее раздражают стереотипы, "годами загружаемые" в головы российских женщин. После вокалистка перечислила глупости, которые представительницы прекрасного пола возводят в ранг истины. "Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?" – удивилась Седокова.

Анна отметила, что много раз слышала слово "старая" по отношению к себе. Причем от других женщин. Артистка подчеркнула, что восхищена ногами Светланы Бондарчук, прессом Ники Белоцерковкой, попой Оксаны Лаврентьевой и интеллектом Ксении Собчак.

"Это огромный труд любой девушки – поддерживать тело особенно после 30. Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мы же не мужики) Мы– женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻 Мы расстаемся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы – все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋", – рассудила Анна Седокова.

Напомним, московские светские львицы стоят на ушах из-за высказывания Ксении Собчак. Телеведущая раскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки в соцсетях. Дескать, чем больше "голых" фото у представительницы прекрасного пола, тем выше степень ее отчаяния.

Слова Ксении Собчак задели мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой, писателя Александра Цыпкина. Публицист решил, что речь идет о его супруге: Оксана как раз показала в микроблоге "обнаженные" фото. Цыпкин резко высказался в ответ. К скандалу подключилась Ника Белоцерковская. Издательница тоже набросилась на теледиву с упреками. В Сети началась грызня.