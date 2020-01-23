Юлии Александровой желают смерти из-за прилюдных ласк с известным певцом

Сыгравшая главную роль в комедии 37-летняя Юлия Александрова подверглась нападкам фанаток своего партнера по съемкам. Актрису заклевали после поцелуя с исполнителем.
В программе "Кино в деталях" звезда рассказала, что в начале рабочего процесса вообще не знала, кто такой Крид. О том, кто это, ей рассказала дочь – Вера показала матери видео из TikTok собственного авторства. На ролик она наложила песни Егора.
Юлия Александрова призналась, что после выхода фильма на экраны у нее сильно выросла аудитория в "Инстаграм". Недавно же артистка увидела у себя в директ множество злобных сообщений от фанаток Крида. Ревнующие девушки желали знаменитости смерти.
"Девочки Егора пришли… Я открываю, а там: "Умри", то, се. Я с таким в первый раз столкнулась", – призналась актриса. Юлия Александрова зашла на страницу к одной из написавших. Оказалось, что она принадлежит 11-летней девочке.
Артистка поняла, что та влюблена и ее сердце разбито. "Я ей ответила: "Малыш, не переживай, ему никто не нужен, кроме тебя". Важно ведь было ребенка успокоить? Я просто поняла – у девочки такой возраст, в котором от увиденного рушится мир", —рассудила Юлия Александрова.
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