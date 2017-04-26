Актрисе Александровой выстрелили в глаз

Из-за серьезной травмы звезда на четыре месяца угодила в больницу. А потом врачи запретили ей наклоняться и прыгать.

Юлия Александрова стала известной благодаря сериалу "Школа", а также лентам "Горько!", "Горько! 2" и "Самый лучший день". Однако вполне могло случиться, что актрисой она бы не стала из-за подростковой шалости.

ПО ТЕМЕ Марина Александрова сбежала с премии

Юлия занималась в школе при Щепкинском училище и была уверена, что судьба предрешена. "Но в 14 лет случилась глупая травма – пробка от шампанского выстрелила в глаз, – рассказала Александрова. – Фингал прошел быстро, а вот зрачок три года был увеличен. Глаза стали как у Дэвида Боуи: один – голубой, другой – черный. Четыре месяца пролежала в Морозовской детской больнице, да и потом врачи запрещали наклоняться, прыгать".

"Я впала в уныние, обросла комплексами: как же стану актрисой с разными глазами? С горя даже собиралась поступать на журфак, но природа взяла свое. Когда начались прослушивания в театральные вузы, я направилась туда, благо к этому времени никаких последствий травмы не осталось", – цитирует Юлию журнал "Караван историй".

Александрова еще легко отделалась. По словам специалистов, смерть человека от пробки, вылетающей при откупоривании шампанского, весьма распространена – в мире 25 человек гибнут ежегодно. Немецкий физик Фридрих Балк подсчитал, что средняя скорость летящей пробки составляет 40 километров в час при давлении 2,5 бара. Если же давление искусственно повышать до трех бар (интенсивное встряхивание, солнечные лучи), скорость пробки возрастает до 100 километров в час.