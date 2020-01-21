Сафронов сделал предложение: счастливая Волочкова объявила о свадьбе

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне, 20 января, свой день рождения отметила Анастасия Волочкова. По такому случаю скандально известная балерина устроила торжество, на котором сообщила радостную новость.
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Автор: 21 января 2020, 09:48

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