"Помогите!": звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" заговорила о страшном недуге

От страшного недуга, по словам звезды, страдает годовалая Юлиана Сырцева из Югры. Медики поставили ребенку диагноз "спинальная мышечная атрофия". Эта болезнь даже в легкой форме приковывает человека к инвалидной коляске.
Для лечения девочки требуется 150 миллионов рублей. У родителей Юлианы таких средств нет.
"Просьба: кто имеет возможность, помогите! Помогите этой маленькой Юлиане стать большой Юлианой и, может быть, увидеть алые паруса", – сказал Алексей Климушкин, звезда сериала "СашаТаня", в "Сторис" в "Инстаграм".
Отметим, что спинальная мышечная атрофия лечится, но самым дорогим в истории мировой фармакологии препаратом. Полный курс терапии стоит 2,5 миллиона долларов.
Юлиане Сырцевой год и четыре месяца. Инъекции необходимо провести до того, как малышке исполнится два года.
"Бог в помощь, Юлиана Сырцева! Может быть, мы сможем тебе помочь", – отметил актер из сериала "СашаТаня" Алексей Климушкин.
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