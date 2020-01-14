Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе

По словам артиста, перед встречей старого Нового года необходимо хорошенько попариться. Таким образом Алексей Климушкин символически очищается от негатива, который накопился за предыдущие 12 месяцев.
"Итак, Господа и Дамы, отмываю, отбиваю себя от всех путешествий и лишних рукопожатий, ненужных фильмов-паразитов и своей слабости от лукавого🤞 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "Универ" в "Инстаграм".
Также Климушкин опубликовал короткое видео из бани. В кадре знаменитость запечатлена с голым торсом и в банной шапке. Алексей продемонстрировал влажный дубовый веник и посоветовал всем посетить парилку.
Накануне звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" вернулась из зарубежного отпуска. Климушкин путешествовал по Европе. На чужбине, в Германии, артист пришел к интересному выводу: немецкий народ жалеет о событиях Второй мировой войны. Алексей поделился мыслями в микроблоге.
"Сегодня реваншистских, имперских замашек в Германии нет, есть чувство вины перед миром. Конечно, встречаются уроды везде, но их, как и у нас мало...надеюсь. Ну, а юмор, он нам и на фронте помогал и помните, когда машете шашками, здесь тоже много пасторов Шлаков и профессоров Плейшнеров. Так что мир нашему дому 🌏", – высказалась звезда сериала "Универ".
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