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Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе

Кадр из сериала "САШАТАНЯ" (2013-2019)
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Алексей Климушкин необычно отметил старый Новый год. Артист, исполнивший роль олигарха Сильвестра Андреевича в популярных ситкомах, "смыл" грехи в бане.
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По словам артиста, перед встречей старого Нового года необходимо хорошенько попариться. Таким образом Алексей Климушкин символически очищается от негатива, который накопился за предыдущие 12 месяцев.

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"Итак, Господа и Дамы, отмываю, отбиваю себя от всех путешествий и лишних рукопожатий, ненужных фильмов-паразитов и своей слабости от лукавого🤞 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "Универ" в "Инстаграм".

Также Климушкин опубликовал короткое видео из бани. В кадре знаменитость запечатлена с голым торсом и в банной шапке. Алексей продемонстрировал влажный дубовый веник и посоветовал всем посетить парилку.

Накануне звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" вернулась из зарубежного отпуска. Климушкин путешествовал по Европе. На чужбине, в Германии, артист пришел к интересному выводу: немецкий народ жалеет о событиях Второй мировой войны. Алексей поделился мыслями в микроблоге. 

"Сегодня реваншистских, имперских замашек в Германии нет, есть чувство вины перед миром. Конечно, встречаются уроды везде, но их, как и у нас мало...надеюсь. Ну, а юмор, он нам и на фронте помогал и помните, когда машете шашками, здесь тоже много пасторов Шлаков и профессоров Плейшнеров. Так что мир нашему дому 🌏", – высказалась звезда сериала "Универ".

14 января 2020, 11:43
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