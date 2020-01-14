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Алексей Владимирович Климушкин

Алексей Владимирович Климушкин актер

Биография

Алексей Климушкин – известный российский актер, чья популярность пришла после исполнения роли в комедийном сериале «Универ». Он блестяще реализовал образ Сильвестра Андреевича, богатого бизнесмена и требовательного отца. В 90-х годах прошлого столетия работал на радио ди-джеем: сначала на «Радио Модерн», а затем на «Ностальжи». Актерская карьера началась в 2000-х годах.

Детство и юность

Детство прошло в доме, который находился вблизи от Ленсовета. Неудивительно, что любопытный мальчик много времени проводил там. Он с удовольствием наблюдал за карьерой Алисы Фрейндлих и Михаила Боярского, смотрел фильмы и сериалы с их участием. Контрамарки для посещения театра ему удавалось достать благодаря одной хорошей подруге, чья мать работала в кассе. Говорят, что Климушкин умудрился пересмотреть весь репертуар по несколько раз.

Именно в детстве зародилась мечта стать профессиональным актером и сниматься в известных фильмах и сериалах. Он посещал театральные курсы и пытался поступить в профильный ВУЗ. Но молодому на тот момент парню не удалось этого сделать. Тогда будущий артист поступил в Ленинградский институт Ж/Д транспорта. А уже в 1992 году ему удалось осуществить мечту – он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Карьера 

Параллельно работе на радио в 90-х годах руководил танцевальным коллективом в одном из питерских ресторанов. После окончания театральных курсов ему удалось получить роль в спектакле «Кыся».

Режиссер-постановщик

В середине 2000-х годов Алексей пробует себя в новом качестве. Он ставит шоу на канале ТНТ, многие из которых получили общероссийскую известность. Вместе с Дмитрием Нагиевым будущая звезда «Универа» руководит скандальной программой «Окна». Затем актер ставит первую часть популярного шоу «Дом», которая, правда, не имела таких высоких рейтингов, как продолжение.

Первые роли в кино

В начале 2000-х Климушкин не получал главных ролей. Ему пришлось ограничиваться второстепенными персонажами. Он засветился в фильме «Червь», играл в сериалах «Спецназ 2», «Черный ворон» и «Бандитский Петербург». Но его роли вряд ли кто-то замечал, учитывая, что они были эпизодическими. Слава к нему пришла в 2008 году, когда режиссеры сериала «Универ» предложили ему сыграть отца главного героя – богача Сильвестра Андреевича.

Дальнейшая карьера

Работа в сериалах производства ТНТ забрала у российского артиста много времени. Он стал значительно реже появляться в других проектах, хотя предложения были. В 2014 году он исполнил роль в комедийном фильме «С 8 марта, мужчины!». Кинокартина собрала впечатляющий актерский состав. Помимо Климушкина там сыграли такие звезды, как Вера Алентова и Максим Виторган.

Личная жизнь

Да, артист получил известность. Однако журналистам с трудом удается узнать хоть что-то из личной жизни актера. Известно, что он женат и воспитывает двоих детей. Все заработанные за роли в сериалах и фильмах деньги он предпочитать тратить на образование двоих сыновей. Как-то Алексей признался, что не хотел бы видеть детей в кинематографе. Старший сын окончил ВУЗ и работает архитектором, младший – оператором.

Отношение с поклонниками

Климушкин – открытый для общения с поклонниками человек, никогда не отказывает фанатам в автографе, отвечает на все интересующие их вопросы в социальной сети. Но он старается избегать тематики личной жизни. Профиль в "Инстаграм" он намеренно не раскручивает, выкладывает только какие-то общие снимки без жены. В своем аккаунте он делится новостями о грядущих ролях в фильмах и сериалах. Можно сказать, что профиль в "Инстаграм" – официальный интернет-портал, где поклонники узнают всю интересующую об артисте информацию, за исключением личной жизни.

Интересные факты

  • На роль в сериал «Универ» Алексей попал случайно. Однажды ему позвонил режиссер Влад Ланне и предложил попробовать свои силы в образе одинокого олигарха. Актер долго не думал, сразу почувствовал, что великолепно воплотит богача в киносериале.
  • Лично знаком с актрисой Валентиной Рубцовой (она сыграла Таню, жены сына Сильвестра Андреевича в «Универе») достаточно давно. Они вместе работали в мюзиклах, которыми руководил Алексей.
  • Артист признается, что любит тишину. Ему не нравится узнаваемость, поэтому старается избегать общественных мест, где журналисты и поклонники могут занять его время. Однако вавтографах никому не отказывает.

Роли актера

Поначалу Алексей ограничивался неприметными работами. Настоящую славу ему принес сериал «Универ», хотя до этого он засветился в нескольких известных кинопроектах. Например, киносериал «Спецназ 2» имел очень высокие рейтинги. Но кто запомнит обычного пассажира самолета, которого сыграл Климушкин в одном из эпизодов?

Фильмы

1992 — «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя» (Сверчков)

2006 — Червь (Волонтер)

2007 — «Бандитский Петербург. Фильм 10. Расплата»

2008 – «Волшебник»

2009 — «Роковое сходство» (Продюсер)

2009 — «Весельчаки» (Фира, травести)

2014 — «С 8 марта, мужчины!»

Сериалы

2001 — «Черный ворон» (Юлик)

2002 — «Нож в облаках» (Киви)

2003 — «Спецназ 2» (Пассажир в самолете)

2004 — «Осторожно, Задов!» (Несколько небольших ролей)

2007 — «Дюжина правосудия» (Эксперт)

2008 — «Улицы разбитых фонарей. Менты-9» (Лещинский)

2008-2011 — «Универ» (Сильвестр Андреевич)

2010 — «Я не я» (Дмитрий)

2013 по настоящее время — «САШАТАНЯ» (Сильвестр Андреевич)

Актер сегодня

Алексей Климушкин редко становится героем новостей. Он занят на съемках в сериале «САШАТАНЯ», продолжая радовать зрителей образом комичного олигарха. Не так давно появилась новость, что во время съемок артист получит травму глаз. Ему понадобилась медицинская помощь. Но после вмешательства врачей состояние стабилизировалось, и артист вернулся на съемочную площадку.

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