Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Алексей Владимирович Климушкин

актер
Алексей Владимирович Климушкин

Биография

Алексей Климушкин – известный российский актер, чья популярность пришла после исполнения роли в комедийном сериале «Универ». Он блестяще реализовал образ Сильвестра Андреевича, богатого бизнесмена и требовательного отца. В 90-х годах прошлого столетия работал на радио ди-джеем: сначала на «Радио Модерн», а затем на «Ностальжи». Актерская карьера началась в 2000-х годах.

Детство и юность

Детство прошло в доме, который находился вблизи от Ленсовета. Неудивительно, что любопытный мальчик много времени проводил там. Он с удовольствием наблюдал за карьерой Алисы Фрейндлих и Михаила Боярского, смотрел фильмы и сериалы с их участием. Контрамарки для посещения театра ему удавалось достать благодаря одной хорошей подруге, чья мать работала в кассе. Говорят, что Климушкин умудрился пересмотреть весь репертуар по несколько раз.

Именно в детстве зародилась мечта стать профессиональным актером и сниматься в известных фильмах и сериалах. Он посещал театральные курсы и пытался поступить в профильный ВУЗ. Но молодому на тот момент парню не удалось этого сделать. Тогда будущий артист поступил в Ленинградский институт Ж/Д транспорта. А уже в 1992 году ему удалось осуществить мечту – он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Карьера 

Параллельно работе на радио в 90-х годах руководил танцевальным коллективом в одном из питерских ресторанов. После окончания театральных курсов ему удалось получить роль в спектакле «Кыся».

Режиссер-постановщик

В середине 2000-х годов Алексей пробует себя в новом качестве. Он ставит шоу на канале ТНТ, многие из которых получили общероссийскую известность. Вместе с Дмитрием Нагиевым будущая звезда «Универа» руководит скандальной программой «Окна». Затем актер ставит первую часть популярного шоу «Дом», которая, правда, не имела таких высоких рейтингов, как продолжение.

Первые роли в кино

В начале 2000-х Климушкин не получал главных ролей. Ему пришлось ограничиваться второстепенными персонажами. Он засветился в фильме «Червь», играл в сериалах «Спецназ 2», «Черный ворон» и «Бандитский Петербург». Но его роли вряд ли кто-то замечал, учитывая, что они были эпизодическими. Слава к нему пришла в 2008 году, когда режиссеры сериала «Универ» предложили ему сыграть отца главного героя – богача Сильвестра Андреевича.

Дальнейшая карьера

Работа в сериалах производства ТНТ забрала у российского артиста много времени. Он стал значительно реже появляться в других проектах, хотя предложения были. В 2014 году он исполнил роль в комедийном фильме «С 8 марта, мужчины!». Кинокартина собрала впечатляющий актерский состав. Помимо Климушкина там сыграли такие звезды, как Вера Алентова и Максим Виторган.

Личная жизнь

Да, артист получил известность. Однако журналистам с трудом удается узнать хоть что-то из личной жизни актера. Известно, что он женат и воспитывает двоих детей. Все заработанные за роли в сериалах и фильмах деньги он предпочитать тратить на образование двоих сыновей. Как-то Алексей признался, что не хотел бы видеть детей в кинематографе. Старший сын окончил ВУЗ и работает архитектором, младший – оператором.

Отношение с поклонниками

Климушкин – открытый для общения с поклонниками человек, никогда не отказывает фанатам в автографе, отвечает на все интересующие их вопросы в социальной сети. Но он старается избегать тематики личной жизни. Профиль в "Инстаграм" он намеренно не раскручивает, выкладывает только какие-то общие снимки без жены. В своем аккаунте он делится новостями о грядущих ролях в фильмах и сериалах. Можно сказать, что профиль в "Инстаграм" – официальный интернет-портал, где поклонники узнают всю интересующую об артисте информацию, за исключением личной жизни.

Интересные факты

  • На роль в сериал «Универ» Алексей попал случайно. Однажды ему позвонил режиссер Влад Ланне и предложил попробовать свои силы в образе одинокого олигарха. Актер долго не думал, сразу почувствовал, что великолепно воплотит богача в киносериале.
  • Лично знаком с актрисой Валентиной Рубцовой (она сыграла Таню, жены сына Сильвестра Андреевича в «Универе») достаточно давно. Они вместе работали в мюзиклах, которыми руководил Алексей.
  • Артист признается, что любит тишину. Ему не нравится узнаваемость, поэтому старается избегать общественных мест, где журналисты и поклонники могут занять его время. Однако вавтографах никому не отказывает.

Роли актера

Поначалу Алексей ограничивался неприметными работами. Настоящую славу ему принес сериал «Универ», хотя до этого он засветился в нескольких известных кинопроектах. Например, киносериал «Спецназ 2» имел очень высокие рейтинги. Но кто запомнит обычного пассажира самолета, которого сыграл Климушкин в одном из эпизодов?

Фильмы

1992 — «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя» (Сверчков)

2006 — Червь (Волонтер)

2007 — «Бандитский Петербург. Фильм 10. Расплата»

2008 – «Волшебник»

2009 — «Роковое сходство» (Продюсер)

2009 — «Весельчаки» (Фира, травести)

2014 — «С 8 марта, мужчины!»

Сериалы

2001 — «Черный ворон» (Юлик)

2002 — «Нож в облаках» (Киви)

2003 — «Спецназ 2» (Пассажир в самолете)

2004 — «Осторожно, Задов!» (Несколько небольших ролей)

2007 — «Дюжина правосудия» (Эксперт)

2008 — «Улицы разбитых фонарей. Менты-9» (Лещинский)

2008-2011 — «Универ» (Сильвестр Андреевич)

2010 — «Я не я» (Дмитрий)

2013 по настоящее время — «САШАТАНЯ» (Сильвестр Андреевич)

Актер сегодня

Алексей Климушкин редко становится героем новостей. Он занят на съемках в сериале «САШАТАНЯ», продолжая радовать зрителей образом комичного олигарха. Не так давно появилась новость, что во время съемок артист получит травму глаз. Ему понадобилась медицинская помощь. Но после вмешательства врачей состояние стабилизировалось, и артист вернулся на съемочную площадку.

"Ты коза крашеная": просившую в долг звезду сериала "СашаТаня" обозвали

"Ты коза крашеная": просившую в долг звезду сериала "СашаТаня" обозвали
Звезды сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова и Алексей Климушкин встретились после долгой разлуки. Артистам нечасто удается пересечься на съемочной площадке. Работа над шестым сезоном многосерийной комедии о жизни очаровательной пары Александра и Татьяны Сергеевых идет полным ходом.

"Помогите!": звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" заговорила о страшном недуге

"Помогите!": звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" заговорила о страшном недуге
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Алексей Климушкин попросил помощи у поклонников. Артист сообщил об опасном генетическом заболевании. От страшного недуга, по словам звезды, страдает годовалая Юлиана Сырцева из Югры.

Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе

Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Алексей Климушкин необычно отметил старый Новый год. Артист, исполнивший роль олигарха Сильвестра Андреевича в популярных ситкомах, "смыл" грехи в бане. По словам артиста, перед встречей старого Нового года необходимо хорошенько попариться.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения