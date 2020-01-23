Сыгравший свадьбу с молодой Цекало не хочет слышать о бывшей жене

Весной 2019 года Александр Цекало женился на молодой художнице Дарине Эрвин и уехал вместе с ней в США. Говорят, с экс-супругой Викторией Галушкой продюсер в сложных отношениях. Впрочем, она позволила ему видеться с детьми – Александрой и Михаилом. Ребята приезжают к отцу в Лос-Анджелес.
"Эрвин быстро нашла общий язык с Сашиными детьми. Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания", – рассказали люди из окружения шоумена.
Говорят, продюсер полностью обеспечивает прежнюю семью и невероятно гордится тем, что Дарина самостоятельная и не зависит от его финансов. Молодая женщина якобы зарабатывает продажей своих картин, а еще у нее есть актерский опыт.
Дарина контролирует здоровье супруга. Оба освоили серфинг. Помимо спорта, Александр Цекало начал следить за питанием. В результате продюсер сбросил десять килограммов. Иногда Эрвин публикует на своей странице в соцсети фотографии с мужем. На снимках видно, насколько пара счастлива.
Супруги часто бывают в Нью-Йорке. "У Дарины там живет семья. Она обожает возиться с маленькой сестренкой и братом: гуляют вместе, ходят по магазинам, аттракционам", – цитирует ее друга StarHit.
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