Ради грудастой жены: вскрылся сенсационный договор Цекало с Галушкой

Александр Цекало счастлив в браке с молоденькой Дариной Эрвин. Но есть кое-что, что омрачает радость продюсера.

На днях Виктория Галушка, бывшая жена Александра Цекало, сестра Веры Брежневой, буквально переполошила общественность, когда обнародовала фотографию, на которой запечатлена с неким мужчиной на фоне ЗАГСа в Украине. Общественность сделала вывод, будто Вика снова собралась под венец.

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Однако дело обстоит не так. Оказывается, Галушка отправилась на родину, чтобы сменить фамилию. Говорят, Александр Цекало настаивал на том, чтобы жена Дарина Эрвин взяла его фамилию, но та отказалась, якобы сославшись на то, что одна Цекало уже есть. Тогда продюсер нашел выход из положения. Он договорился с бывшей женой.

"Вообще, Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину... И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось – заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс. На фото рядом с Викой никакой не новый избранник, а всего лишь один из ее юристов", – цитирует человека из близкого окружения знаменитостей Starhit.

Говорят, у Цекало и Галушки после развода крайне непростые отношения. Якобы они общаются только через посредников сугубо на официальные темы. "Саша категорически отказывается вступать в контакт с Викой. Да и, честно сказать, все его мысли заняты Дариной: очень ею гордится. Ведь, например, Эрвин сама зарабатывает на жизнь картинами, недавно поступила в магистратуру", – рассказали о супругах журналистам.

С детьми – сыном Михаилом и дочкой Александрой – продюсер видится редко. Недавно ребята приезжали в Америку, где в последнее время живут Александр и Дарина. "Конечно, он понимает, что им лучше оставаться с мамой, но скучает безумно. И переживает не меньше. Просто порой Вика оставляет детей с нянями, если уезжает куда-то. Вот Саше и закрадываются мысли: а вдруг не доглядят? Как-никак растут активными подростками", – сообщил источник в окружении Александра Цекало и Дарины Эрвин.