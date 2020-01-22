Ведущий Дмитрий Шепелев об увольнении с Первого канала

Телеграм-канал "НеМалахов", специализирующийся на новостях из жизни отечественных и зарубежных знаменитостей, опубликовал новость о том, что Первый канал якобы уволил одного из своих топовых сотрудников – Дмитрия Шепелева. Он ведет скандально известное шоу "На самом деле", где детектор лжи проходят известные артисты.
По данным телеграм-канала, Дмитрий Шепелев отработал свой последний день на "первой кнопке", его место должен занять шоумен Дмитрий Нагиев. Переполошившиеся журналисты связались с Шепелевым, чтобы выяснить подробности.
Ответ шоумена оказался лаконичным. "Я первый раз об этом слышу", – цитирует телеведущего Teleprogramma.pro. Издание отмечает, что и в пресс-службе Первого канала информацию опровергли.
Ранее Шепелев признался, что немного устал от шоу. К тому же ведущий запустил собственную программу на "Ютуб", которая называется "Папки". Она представляет собой разговор между ведущим и гостем – известной персоной мужского пола. Темой беседы являются дети. Шепелев слушает разные истории и советы по воспитанию подрастающего поколения.
Напомним, что у телеведущего есть шестилетний сын Платон. Мальчик родился от связи Дмитрия Шепелева с певицей Жанной Фриске. Вскоре после появления ребенка на свет артистка узнала, что у нее рак головного мозга. Борьба со смертельно опасным недугом длилась полтора года. Летом 2015 года Фриске умерла, и их сына теперь воспитывает Шепелев.
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