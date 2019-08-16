"Ночевала на вокзале": Пересильд в откровенном наряде подвергла себя опасности

Юлия Пересильд рассказала, что с детства мечтала стать актрисой. Еще в школе она участвовала в художественной самодеятельности, пела и играла в спектаклях. По словам звезды, никто не верил, что из нее получится что-то стоящее.

Пересильд поведала, что ее решение уехать из родного Пскова и поступить в московский театральный институт никто не поддержал. Против этой затеи была даже ее мать. Родительница уговаривала Юлию отказаться от мечты и остаться в педагогическом университете, где будущая звезда проучилась всего год.

Артистка призналась, что очень любит Москву. "Она абсолютно соответствует моей энергетике. Я когда-то в 11 лет сюда приехала на "Утреннюю звезду" с учителями по музыке. Я сюда приехала, мне здесь стало хорошо. Я почувствовала, что люди также быстро существуют", – вспомнила артистка первое знакомство со столицей в YouTube-шоу "А поговорить?"

Отметим, что город, в который так быстро влюбилась Пересильд, во второй раз встретил ее достаточно прохладно. Первое время Юле и ее подруге, которая рванула в столицу вместе с ней, приходилось ночевать на Ленинградском вокзале. В первую ночь в зале ожидания будущую кинозвезду напугал странного вида мужчина.

"Там ходил чувак, ну просто шериф. Он выглядел как шериф. У него была шляпа, казаки, он грыз зубочистку. Он ходил и смотрел. Я говорю: "Неприятный тип. Попахивает продажей в рабство", – рассказала артистка.

Пересильд и ее подруга поняли, что оставаться на виду опасно, они пошли в привокзальную комнату матери и ребенка. За небольшую плату дежурный разрешил им разместиться в фойе на диване.

"Чтобы ты понимала мой внешний вид – это важно, у меня было платье, оно было такой длины, что все звезды, которые выступают в коротких платьях – это какая-то дедовская длина. У меня было ситцевое платье красного цвета в цветочек. Длина его была – краешек попы чуть-чуть был виден. Мокасины красные и белые носки и коса, которая была чуть длиннее платья", – поделилась артистка.

Юлия Пересильд призналась, что так хотела зацепиться в Москве, что подала документы сразу в несколько учебных заведений. По совам артистки, в тот момент ей было все равно, где учиться.

Девушке удалось стать студентом Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Она окончила актерское отделение режиссерского факультета в 2006 году. По словам Юлии, ее талант до сих пор у многих вызывает скепсис, а ее достижения обесценивают.

"Ну как она поступила в театральный институт? Ну, все понятно – через постель". О, естественно, это вообще вариант, который всегда у меня, я уже начинаю смеяться на этот счет, потому что надо быть сильной физически и выносливой, чтобы это было правдой", – смеется Юлия Пересильд.