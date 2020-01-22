Виктория Боня решилась на изменения во внешности

Накануне модель посетила салон красоты, чтобы сделать наращивание волос. Вот только на этот раз телеведущая переборщила с длиной.
Мастер сделал Виктории волосы в прямом смысле слова до пятой точки, в два раза длиннее, чем были раньше.
По мнению фолловеров, светская львица "перегнула палку". "Очень длинные, перебор", "Это что, красиво?", "Листала и подумала – почему у меня в ленте реклама китайских париков?", "Короткие стрижки тебе больше идут", "Мне кажется, уже это неактуально и давно в прошлом", – высказывались злопыхатели.
"Это же такое уродство! Зачем такая длина колхоза?!" – негодовал критик.
Тем не менее, некоторые поддержали Викторию и ее выбор. Ведь вкусы у всех разные, каждый имеет право делать то, что ему нравится. "Роскошная Русалочка", "Шикарные волосы", "Очень красиво. Кто пишет плохо, тот просто завидует", – заявили поклонники.
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