Отказавшаяся от новогодних огоньков Ротару зажгла на чужом юбилее

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это же подлость": мать откровенно о расставании Пелагеи с мужем
Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева
партнеры
Среда 22 января
Лента новостей
12:42
В Ростове-на-Дону аварийно сел Superjet 100
12:26
Раскрыт способ заражения коронавирусом в Китае
12:09
Известный военный предупредил о ракетном ударе по Москве
11:56
В центре Петербурга погиб пенсионер
11:37
Жители Китая в панике скупают маски из-за нового коронавируса
10:46
В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель
10:17
"Незабываемая ночь!": Энистон спровоцировала новую волну слухов о романе с Питтом
10:12
Невозмутимый Трамп в нелепом виде прошелся перед камерами (фото)
09:59
Сестра Фриске ошарашила изменившейся фигурой после объявления о борьбе с опухолью
09:33
Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств
09:19
Отрыв тромба: как распознать смертельную опасность
09:18
В салоне лайнера во время перелета произошло задымление
09:18
Обколотой Лере Кудрявцевой стало хуже
08:51
Придется защищаться: в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи
08:46
Талантливого сына Пугачевой и Галкина публично отчитали
08:31
Ведущий Дмитрий Шепелев об увольнении с Первого канала
08:21
Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за пьяный дебош
08:16
"Все мы грешные!": Гузеева рассказала о пагубных зависимостях
08:06
В Москве налетчики в масках избили охранника и ограбили склад
08:01
Православный праздник связали с важным предсказанием на будущее
06:22
"Жесткий и непримиримый человек": двуличную Бузову вывели на чистую воду
04:17
Мнение общества не волнует: Ходченкова готовится к серьезному шагу
02:04
"Крутышка": дочь Орбакайте восхитила вокальными данными
00:39
"Образцовый семьянин, хороший отец": за Плющенко встали горой после слухов об измене
23:08
Володин выразил надежду на эффективную работу правительства
21:50
Ненасытный Алибасов набросился на молодую красавицу
21:36
"Глоток свежего воздуха": архивное видео молодой Пугачевой стало сенсацией
21:21
Памела Андерсон тайно вышла замуж
20:49
Актера Виктора Ракова срочно доставили в московскую больницу
20:45
У онкобольной матери знаменитой певицы нашли еще одну опухоль
20:43
Министр Украины отказалась рожать детей из-за низкой зарплаты
20:14
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
20:09
"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина
19:53
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
19:52
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
19:48
Чем надо заниматься на Филиппов день 22 января
19:41
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
19:13
"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
19:10
Названа точная дата вхождения Донбасса в состав России
19:06
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
18:45
Петербурженка погибла от удара током
18:40
"Это подло": оскандалившаяся Водонаева нашла защитника
18:21
Невестка Хрущева найдена мертвой в Москве
18:08
"Ради повышения": звезда сериала "Гранд" оказалась в постели с двумя мужчинами
17:58
Эвакуировали десятки человек: в Москве загорелась детская поликлиника
17:40
СМИ сообщили об уходе Виталия Мутко
17:32
Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине
17:29
"Не могу носить внутри себя": легендарный музыкант сообщил о страшном диагнозе
16:54
Под Петербургом безработный угнал машину и устроил ДТП
16:49
Участница "Дома-2" рассекретила пол будущего ребенка
16:41
Судьба Шойгу решена: первые подробности о новом правительстве
16:25
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
16:24
"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию
16:16
Хотел погасить кредит: житель Карелии обокрал тещу
16:01
"Фанера над Парижем": Киркоров выиграл очередной суд над Маруани
16:01
На врачей надежды нет: звезда "Дома-2" сбежала из страны с тяжелым заболеванием
15:49
"Он очень изменился": врач раскрыл подробности о состоянии Шумахера
15:26
"Никакой помощи": отец не принимает участия в жизни сына Малиновской
15:26
Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами
15:23
Сильный ветер и гололедица: москвичей предупредили об ухудшении погоды
15:15
"Непромокаемая Ксюша": Собчак обманула россиян
15:03
Доведенная Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида
14:55
"Дни.ру" дарят подарки: чемодан шоколадок Kit Kat
14:46
Дума ввела должность зампреда Совета безопасности
14:41
"Пьющая женщина": изменившаяся до неузнаваемости Семенович вызвала недоумение
14:38
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
14:14
Против зарвавшегося Порошенко подготовили силовой сценарий
14:14
Новые серии четвертого сезона "Ивановы-Ивановы" скоро покажут на СТС
14:08
Издевательство над аудиторией: сериал "Крепостная" разнесли в пух и прах
14:08
"Жуть!": Глюкоза серьезно пострадала в отпуске
14:03
Родная сестра врезала "токсичной" Маркл после скандала
13:50
Больные раком Сенчукова и Рыбин обратились с призывом к россиянам
13:33
Российские ученые открыли мощнейший в мире природный анальгетик
13:31
Галкин в отсутствие Пугачевой откровенно рассказал о шумной ночи с Нетребко
13:10
На кого учатся иностранцы в российских вузах
13:08
Странное решение Лукашенко добило белорусов: народ протестует
13:06
"Мужской стержень у него покрепче": жениха Бузовой сравнили с ее бывшим супругом
13:01
Cледователи устроили очную ставку Цымбалюк-Романовской
13:00
"Мумия": болезненный вид Пугачевой вызвал жаркие споры в Сети
12:51
Приревновавшая дочь отказалась от контакта с любовником Волочковой
12:44
Девушка на одну ночь обворовала актера из сериала "Универ"
12:41
Шикарный отдых русской патриотки Навки на элитном заграничном курорте
12:27
Хакеры провели мощнейшую в истории атаку на Сбербанк
12:21
"Что она с ним творит?!": скукожившийся Пригожин перестал отражаться в зеркале
12:19
Вырезавшая грудь Лера Кудрявцева вернулась на ТВ
12:10
Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
12:03
Названа необычная причина облысения у мужчин
11:56
"Могло взлететь на воздух в любую секунду": Хабенский задыхался среди пылающих декораций
11:55
Погибнут миллионы? Власти заявили об эпидемии коронавируса в России
11:52
"Кости разъехались": Елену Воробей экстренно прооперировали
11:50
В США муж и жена прожили вместе 65 лет и умерли в один день
11:46
Дапкунайте забралась на стол в ресторане и начала орать
11:43
Онкобольную Заворотнюк потеряли после великого праздника
11:38
Актриса театра эстрады внезапно умерла после 26-го дня рождения
11:19
Сатана: Хабенский в полиции показал характер
11:07
Краб за 20 тысяч рублей: неприлично дорогой отдых Шурыгиной
11:06
"Пошло": дочь Лепса раскинула стройные ножки
11:03
Российских алкоголиков хотят отправлять на принудительное лечение
10:50
Ноги-зубочистки: Полина Гагарина довела себя до истощения
10:48
Получившая мистическое предсказание актриса из сериала "Ученица Мессинга" разбилась в ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
Шоу-бизнес

Отказавшаяся от новогодних огоньков Ротару зажгла на чужом юбилее

София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруга владельца группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна Этери с размахом отпраздновала свой юбилей в Москве. На нем выступили многие знаменитости, в том числе и София Ротару.
прочитано 158 раз

Состоятельный муж не поскупился на празднование. Так на сцене торжества появился певец Филипп Киркоров. Артист исполнил для нее композицию экс-супруги Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". За его выступление Карапетяну пришлось заплатить порядка 100 тысяч евро.

ПО ТЕМЕ

Пугачева побила украинскую перебежчицу Ротару

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Не обошла своим вниманием день рождения Этери и певица София Ротару. Ранее она отказывалась выступать на российских новогодних корпоративах и "огоньках", однако юбилей супруги миллиардера почтила своим присутствием. Знаменитость зажгла зал своей популярной песней "Лаванда". Точная сумма гонорара артистки не раскрывается, однако, как сообщает газета "Комсомольская правда", Карапетяну пришлось заплатить за выступление баснословные деньги.

Некоторые предположили, что украинская певица могла поздравить Этери бесплатно, по старой дружбе, однако эта версия вызывает сомнения. Обычно для состоятельной публики артистка выступает за гонорар от 50 тысяч евро. В источнике подчеркнули, что скорее всего, вознаграждение было обещано куда более солидное.

Спел для Этери Карапетян и Сосо Павлиашвили. Его цена за выступление на корпоративах, в среднем, около 20-30 тысяч евро. Вел вечер шоумен Андрей Малахов. У последнего гонорар на подобных раутах составляет порядка двух миллионов рублей

Автор: 22 января 2020, 12:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья
Ответить
Молодец София Михайловна! Что такое для богатеев 50 000 euro? Мало запросила! Зато понтов будет....Для нас пела Ротару....
Гость
Ответить
Вот мы не знаем у кого на <цензура> Ротару поет на Украине, зато знаем, где поет у нас! А почему бы нет? С.М. знает всю верхушку айсберга, молодец! Разве ее можно не любить?!
1

Популярные темы форума

Политика

"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина
"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию
Против зарвавшегося Порошенко подготовили силовой сценарий
Объявлено о поездке Зеленского в Москву на 9 мая

Шоу-бизнес

Сексапильная Бледанс показала ночные забавы голышом
Украинцев там любят и ждут: Повалий с мужем суетятся с документами для отъезда в Америку
"Ему прямо плохо": специалист оценил состояние Меладзе рядом с Брежневой
"Одержим тобой!": полуголая Кардашьян получила неожиданное признание

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

"Кости разъехались": Елену Воробей экстренно прооперировали

Артистке потребовалась помощь хирургов
Шоу-бизнес

Доведенная Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида

Ведущая крайне нервно отреагировала на слова актрисы
Шоу-бизнес

Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами

В квартире с певицей обнаружили двух красоток
Шоу-бизнес

Ненасытный Алибасов набросился на молодую красавицу

Продюсер повел себя вызывающе

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
Следом за Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Туктамышевой из России
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

Регионы

Строители Крымского моста оставили после себя десятки бездомных
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru