Отказавшаяся от новогодних огоньков Ротару зажгла на чужом юбилее

Состоятельный муж не поскупился на празднование. Так на сцене торжества появился певец Филипп Киркоров. Артист исполнил для нее композицию экс-супруги Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". За его выступление Карапетяну пришлось заплатить порядка 100 тысяч евро.
Не обошла своим вниманием день рождения Этери и певица София Ротару. Ранее она отказывалась выступать на российских новогодних корпоративах и "огоньках", однако юбилей супруги миллиардера почтила своим присутствием. Знаменитость зажгла зал своей популярной песней "Лаванда". Точная сумма гонорара артистки не раскрывается, однако, как сообщает газета "Комсомольская правда", Карапетяну пришлось заплатить за выступление баснословные деньги.
Некоторые предположили, что украинская певица могла поздравить Этери бесплатно, по старой дружбе, однако эта версия вызывает сомнения. Обычно для состоятельной публики артистка выступает за гонорар от 50 тысяч евро. В источнике подчеркнули, что скорее всего, вознаграждение было обещано куда более солидное.
Спел для Этери Карапетян и Сосо Павлиашвили. Его цена за выступление на корпоративах, в среднем, около 20-30 тысяч евро. Вел вечер шоумен Андрей Малахов. У последнего гонорар на подобных раутах составляет порядка двух миллионов рублей
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
КРАХ!!!