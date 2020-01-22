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Украинцев там любят и ждут: Повалий с мужем оформляют документы для отъезда в Америку

Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
Предыдущий альбом народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м. С тех пор в ее жизни многое изменилось. Например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Белоруссии. Теперь она готовится снова удивить поклонников. 
прочитано 1059 раз

Украинский язык считается одним из самых мелодичных, и ни один концерт Таисии Повалий не обходится без композиций на мове. Даже на сольнике в Кремле осенью 2018-го она спела несколько хитов на родном украинском. Они были особенно тепло встречены русскоговорящими слушателями, ведь тот же "Цвiте терен" с удовольствием поют во время застолий во многих российских семьях.

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Кстати, Повалий записала целый альбом на украинском языке под названием "Эйфория", и скоро он будет доступен для скачивания на всех цифровых платформах. Абсолютно новое звучание, модный саунд, стильные аранжировки – поклонники точно удивятся. Эта пластинка не похожа ни на один из прежних сборников звезды эстрады.

Таисия Повалий гордится культурой, языком и песнями своей страны. Она по праву считается главным проводником украинской музыки на постсоветском пространстве – исполнительницу слушают и в Белоруссии, и в Казахстане. Любят ее творчество и за границами бывшего Советского Союза.

В мае артистка отправится в Соединенные Штаты – перед Новым годом ее муж и продюсер Игорь Лихута подписал контракт на проведение концертов в разных городах Америки. Гастроли начнутся в Нью-Йорке, где много выходцев из Незалежной. Певица оформляет документы для заокеанского тура.

Говорят, к выходу альбома звезда думает немного изменить и привычный для публики образ. Таисия любит эксперименты и открыта всему новому.

Автор: 22 января 2020, 11:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Старая тетка 1959 года рождения. Кому она нужна, какие песни!? Повалий давно уже "сбитый летчик". Да еще не к месту молодится: то 6 годков себе отминусовала (ладно в России не знают, но в Украине то всем известно), то из пластик не выходит ( скоро в музее ужасов можно будет показывать). Спокойно бы вышла на пенсию или бы занялась работой....
Юшка
Ответить
Иван, я вас не узнаю?! Кому вылизываете?
1

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