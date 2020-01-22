Украинцев там любят и ждут: Повалий с мужем оформляют документы для отъезда в Америку

Украинский язык считается одним из самых мелодичных, и ни один концерт Таисии Повалий не обходится без композиций на мове. Даже на сольнике в Кремле осенью 2018-го она спела несколько хитов на родном украинском. Они были особенно тепло встречены русскоговорящими слушателями, ведь тот же "Цвiте терен" с удовольствием поют во время застолий во многих российских семьях.
Кстати, Повалий записала целый альбом на украинском языке под названием "Эйфория", и скоро он будет доступен для скачивания на всех цифровых платформах. Абсолютно новое звучание, модный саунд, стильные аранжировки – поклонники точно удивятся. Эта пластинка не похожа ни на один из прежних сборников звезды эстрады.
Таисия Повалий гордится культурой, языком и песнями своей страны. Она по праву считается главным проводником украинской музыки на постсоветском пространстве – исполнительницу слушают и в Белоруссии, и в Казахстане. Любят ее творчество и за границами бывшего Советского Союза.
В мае артистка отправится в Соединенные Штаты – перед Новым годом ее муж и продюсер Игорь Лихута подписал контракт на проведение концертов в разных городах Америки. Гастроли начнутся в Нью-Йорке, где много выходцев из Незалежной. Певица оформляет документы для заокеанского тура.
Говорят, к выходу альбома звезда думает немного изменить и привычный для публики образ. Таисия любит эксперименты и открыта всему новому.
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