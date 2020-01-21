"Никакой помощи": отец не принимает участия в жизни сына Малиновской

Сегодня Маша Малиновская – ведущая канала МУЗ-ТВ. Кроме того, она занялась сольной карьерой и пробует себя в качестве бьюти-блогера. Профессиональную деятельность знаменитость успешно совмещает с материнскими обязанностями.
Ее сыну Мирону в этом году исполнится девять лет. "Он очень любит математику, это для меня стало неожиданностью. К моему удивлению и великой радости оказалось, что он очень тянется к шахматам", – цитирует Машу Малиновскую Teleprogramma.pro.
По словам телезвезды, она воспитывает ребенка без помощи его отца. Более того, мальчик с ним даже не знаком. "Они ни разу не виделись, его отец даже не попытался ни разу увидеть сына или как-то выйти на связь… Никаких алиментов, никакой помощи, – ноль. Мы с ним расстались еще в то время, когда я была беременна. И с тех пор мы нашего папу не видели", – призналась Маша Малиновская.
В настоящее время сердце ведущей свободно. Но это не мешает ей ощущать себя счастливой.
"Чувствую себя прекрасно, я не одинока, но при этом я свободная, молодая, красивая женщина. Я могу себе позволить заводить романы. Серьезных отношений у меня сейчас нет", – рассказала Маша Малиновская.
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