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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала подросшего сына

Маша Малиновская. Фото: instagram.com/malinovskaya_tv
Известная телеведущая опубликовала свежий снимок наследника в Instagram. Маша Малиновская показала, как посетила с восьмилетним Мироном в зоопарк.
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38-летняя Маша Малиновская редко делится фотографиями сына с поклонниками. Поэтому сегодня, 19 августа, когда звезда выложила кадр, многие интернет-обыватели отметили, что мальчик повзрослел и вытянулся.

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Маша Малиновская

Маша Малиновская телеведущая

"Какой Мирон большой уже!" – отметила поклонница Маши Малиновской.

Добавим, что телеведущая и ее отпрыск посещали Московский зоопарк. По словам звезды, Мирон хотел посмотреть на панд, которые недавно там поселились.

Напомним, Маша Малиновская некоторое время скрывала имя отца своего ребенка. Телеведущая воспитывает сына одна. Меж тем, в одном из интервью знаменитость сообщила, что родила Мирона от 50-летнего Мамихана Мальсагова – бизнесмена из Чечни и криминального авторитета в прошлом. Поговаривают, что, несмотря на кавказский менталитет, предприниматель отказался от собственного сына.

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Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv)

Меж тем, ходили слухи, что у Маши Малиновской была романтическая связь с экс-депутатом Госдумы Денисом Давитиашвили. Он был в розыске несколько лет. Денису из-за проблем с законом пришлось сменить в фамилию. В бегах он был как Спирков. Экс-бойфренд Маши не выплачивал алименты. Сотни миллионов он был должен и партнерам по бизнесу. 

Автор: 20 августа 2019, 00:02
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