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Мужчины пришли в экстаз от полуголой Малиновской

Маша Малиновская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Маша Малиновская нередко эпатирует публику своими снимками. Вот и в этот раз девушка выложила полуголое фото, от которого мужчины пришли в экстаз.
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Сама Малиновская уже не раз, как и любая другая представительница прекрасного пола, неоднократно говорила, что хочет похудеть. В последний раз знаменитости не понравился свой образ в праздничном наряде. Тогда, по всей видимости, Мария и приняла решение сбросить лишний вес.

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 Маша Малиновская

Маша Малиновская телеведущая

И что любопытно, у нее это получилось более чем удачно! Буквально на днях телеведущая выложила на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором позирует в длинном балахоне. Светлая толстовка прикрывает все самые любопытные места Малиновской, однако не скрывает постройневшие длинные ножки.

Для демонстрации своего чудесного преображения девушка даже накрасилась и сделала укладку. Ее волосы цвета пшеницы лежат мягкой волной аля прямиком из 50-х годов прошлого столетия. Образ дополняется яркой красной помадой, очками в крупной оправе и массивными серьгами, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Похоже, что телеведущая специально отказалась от юбки или брюк, чтобы показать стройные ноги во всей красе. Стоит заметить, что это произвело нужный эффект. Поклонники пришли в восторг от вида любимой знаменитости. Многие поспешили отметить, что Маша выглядит совершенно прекрасно. Кроме того, мужская аудитория микроблога Малиновской не поскупилась на щедрые комплименты в ее адрес.

"Какие ножки!", "Красивые ножки. Одевайся теплее", "Кукла! Шикарная девушка!", "Маша, классно выглядишь", "Мария, вы похудели", "Весь мир к твоим ногам", – высказались комментаторы.

Автор: 27 ноября 2019, 10:26

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