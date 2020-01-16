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Новые данные о тайной жене мужа Лолиты Милявской

Лолита Милявская с мужем. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Известие о том, что Дмитрий Иванов уже состоял в браке, стало неожиданностью для Лолиты Милявской. Выяснились подробности.
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Осенью прошлого года Дмитрий Иванов подал на развод, и теперь Лолита Милявская пытается через суд доказать, что их брак был фиктивным. А тут еще выяснилось, что до того, как жениться на артистке, мужчина состоял в браке с женщиной значительно старше его.

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Адвокат певицы Сергей Жорин подозревает, что Дмитрий Иванов оформил отношения с той дамой также по расчету. Об этом свидетельствуют такие факты: избранница молодого спортсмена была на 21 год старше, и именно в этом браке выходец из Белоруссии Иванов получил гражданство России. После этого они развелись. Союз просуществовал всего несколько месяцев.

Жорин считает, что ситуация с Милявской аналогична. На сей раз Иванов благодаря именитой супруге заполучил израильское гражданство. Лолита уверяет, что брак был фиктивным. Если эти факты подтвердятся, Иванов может лишиться и израильского паспорта, и российского.

Журналисты выяснили кое-какие данные о тайном браке молодого мужа Милявской. Предыдущая жена спортсмена, с которой он якобы жил с мая 2009 года по январь 2010-го (кстати, брак с Лолитой Дмитрий заключил весной 2011 года), была прописана на западе Москвы, в районе Раменки. Эта двухкомнатная квартира сдается, соседи хозяйку давно не видели, а о ее супруге слышат впервые.

Тем не менее репортерам удалось найти родственников загадочной дамы. "Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад. Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980 году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте", – цитирует ее близкого человека сайт "Комсомольская правда".

Несмотря на "доброту", женщина решила подстраховаться и оформила с Дмитрием Ивановым брачный договор. Впрочем, материальные блага не интересовали мужчину – спустя три месяца после получения российского гражданства он развелся.

"Любопытно, что раньше гражданство РФ иностранцы получали лишь спустя три года в браке, но потом было подписано соглашение, которое для граждан Белоруссии сократило этот срок для трех месяцев. Думаю, Иванов этим воспользовался. Сейчас мы будем подавать заявление в управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы о проведении проверки. Будем надеяться, что правоохранительные органы выяснят, насколько законно им было получено гражданство", – высказался адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.

Автор: 16 января 2020, 09:13
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