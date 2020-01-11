"Фиктивный брак": что скрывал от Лолиты ее молодой муж

"Как нам удалось выяснить, до знакомства с Лолитой Дмитрий был женат на даме значительно старше себя. Брак с женщиной 1954 года рождения был зарегистрирован во Дворце бракосочетаний №1 Москвы 29 мая 2009 года, а расторгнут в январе-2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов, который родом из Белоруссии, получил Российское гражданство, и затем стремительно развелся", – рассказал Жорин корреспондентам газеты "Комсомольская правда".
Адвокат подчеркнул, что и предыдущая женитьба Иванова могла быть фиктивной. Для подтверждения этого факта были запрошены соответствующие документы.
"Что особенно важно – Лолита не знала об этом браке. Иванов ей никогда не рассказывал, все вскрылось уже в процессе развода", – дополнил Сергей.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
США ахренели
Не люблю пьяных людей продолжение
Жизнь есть после развода?????
Женская сторона развода!Продолжаем!
Бабищи
Требования к мужчине
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Третья мировая война будет или нет?