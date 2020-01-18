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Пугачева появилась на публике с истощенным после болезни лицом

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Супруг певицы – шоумен Максим Галкин – перед Новым годом рассказал, что звезда российской эстрады страдает от проблем со здоровьем. Артист отметил, что из-за них она не смогла присутствовать на похоронах актрисы Галины Волчек. 
прочитано 381 раз

Однако Алла Пугачева все же появилась на публике, придя на день рождения музыканта Игоря Николаева. 17 января он отметил юбилей: артисту исполнилось 60 лет. Но едва ли Примадонну можно было узнать. 

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На празднике отличить певицу можно было, разве что, по голосу. В Сети появилась фотография, на котором Пугачева запечатлена вместе с другими гостями, среди которых были певица Валерия, знаменитый хореограф Алла Духова, модельер Валентин Юдашкин и другие. На снимке отчетливо видно, что артистка изменилась до неузнаваемости.

Первым в глаза бросается вытянувшийся овал лица 70-летней артистки. Из-за него она кажется то ли сильно помолодевшей, то ли истощенной. Невольно закрадываются мысли и о пластической операции. Кроме того, певица стала сильно походить на свою дочь Кристину Орбакайте. 

Изменения во внешности Аллы Пугачевой были заметны и по другим фотографиям. Одну из них она недавно опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, сразив подписчиков наповал. 

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Подписчики сразу же заметили перемены. Они поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.

"Такая метаморфоза", "Это не вы",  "Ужас, вообще непохожа на себя!", – писали пользователи. 

18 января 2020, 13:42

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Боруховна-хламидиоз в утиль!
Гость
Ответить
Затрахали уже всю страну бабкой Пугалкиной! Ну сколько можно!
Гость
Ответить
а где фото о котором трындите
нету фото - заткнитесь тогда
1

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