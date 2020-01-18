Пугачева появилась на публике с истощенным после болезни лицом

Однако Алла Пугачева все же появилась на публике, придя на день рождения музыканта Игоря Николаева. 17 января он отметил юбилей: артисту исполнилось 60 лет. Но едва ли Примадонну можно было узнать.
На празднике отличить певицу можно было, разве что, по голосу. В Сети появилась фотография, на котором Пугачева запечатлена вместе с другими гостями, среди которых были певица Валерия, знаменитый хореограф Алла Духова, модельер Валентин Юдашкин и другие. На снимке отчетливо видно, что артистка изменилась до неузнаваемости.
Первым в глаза бросается вытянувшийся овал лица 70-летней артистки. Из-за него она кажется то ли сильно помолодевшей, то ли истощенной. Невольно закрадываются мысли и о пластической операции. Кроме того, певица стала сильно походить на свою дочь Кристину Орбакайте.
Изменения во внешности Аллы Пугачевой были заметны и по другим фотографиям. Одну из них она недавно опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, сразив подписчиков наповал.
Подписчики сразу же заметили перемены. Они поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.
"Такая метаморфоза", "Это не вы", "Ужас, вообще непохожа на себя!", – писали пользователи.
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