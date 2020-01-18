Появится новый член семьи: Игорю Николаеву сообщили радостное известие

Наступивший год станет важным для известного композитора. В семье Игоря Николаева произойдет пополнение.

"Несмотря на то, что Игорь Николаев уже не молод, он полон сил и энергии, которая бьет через край. Этот год артист проживет в бешеном ритме, и все будет широко освещаться в СМИ. Такого юного и молодого Николаева мы еще не видели. Ему хочется продолжить род, так что практически уверена, что его семья пополнится еще одним членом семьи в этом году", – погадала по просьбе "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Карты показывают, что скоро он будет наставником для новых талантов, тех, кто не имеет возможности своими силами пробиться в шоу-бизнесе. Он заинтересован созданием собственного ТВ-шоу, похожего по формату на "Фабрику Звезд". В нем просыпается Учитель. Проект обещает стать успешным.

Что касается здоровья, то Игоря Николаева ждет травматичный год. Высока вероятность ушибов, вывихов.

В финансовом плане год для композитора будет денежным. У него есть дополнительный бизнес, деньги вложены очень удачно. Процент от прибыли Игорь Николаев получает регулярно, беспокоиться не о чем. Есть вероятность покупки недвижимости в России и за рубежом.