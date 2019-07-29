Хлебникова резко похорошела после слухов об алкоголизме

Певица Марина Хлебникова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. Она выложила фотографию после концерта в Краснодаре. В подписи Хлебникова призналась, что сильно устала.
"Уставшие после удивительного концерта!", – написала звезда. Подписчики обратили внимание, что несмотря на напряженный график, Хлебникова отлично выглядит. Судя по всему, певица набрала пару килограммов и в целом стала выглядеть более здоровой и жизнерадостной, чем месяцем ранее.
Наполним, что тогда в СМИ появились слухи об алкоголизме Хлебниковой. Некоторые призывали спасть певицу, которая якобы находится на грани жизни и смерти. Первым на болезненный вид Марины обратил внимание Рустам Солнцев. Он даже обратился к ней напрямую с упреками в эфире программы, посвященной продюсеру Бари Алибасову.
Следом на эту тему выступила телеведущая Дана Борисова, которая сама много лет потратила на борьбу с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Телеведущая предложила отправить Хлебникову в клинику на остров Самуи, где когда-то сама лечилась.
В ответ Хлебникова напомнила, что год назад похоронила мужа и это далось ей непросто. Звезда отметила, что очень тяжело и долго переживала утрату, что сказалось на ее внешнем виде.
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