"Сделай сиськи": полуголая Шпица набросилась на озабоченных мужиков

Актриса вызвала недовольство публики, опубликовав снимки в "Инстаграм". Подписчики назвали их примером пошлости, посоветовав Катерине Шпице удалить фото. Однако звезда считает, что проблема не в ней, а в чересчур бурной фантазии некоторых фолловеров.
Особенно не понравился россиянам разрезанный арбуз, который Катерина Шпица положила между ног. Артистка удивилась нездоровой реакции подписчиков, среди которых много мужчин, и ответила им в новом посте.
"Есть те, кому в "Инстаграм" реально интересны тексты, в которых можно увидеть личность автора, те, кто черпает тут знания, мотивацию и вдохновение. Но куда больше тех, кому просто надо выместить досаду от своего никчемного существования через "народную мудрость" в комментариях", – набросилась на озабоченных пользователей соцсети знаменитость.
Она привела примеры того, что ей приходится читать от фолловеров: "Сделай сиськи", "Я бы вдул", "Вы не такая", "Вам фото в купальнике не идут", "Как ни старайся, я б с тобой не стал", "Бревно – ни талии, ни бедер..." Катерина Шпица недоумевает: может ли подобное писать психологически зрелый, умный и счастливый человек?
Также Катерина Шпица поразилась, что обычный арбуз вызвал неприличные ассоциации. "Боюсь подумать, что будет, если сняться в купальнике среди бананов", – возмутилась артистка. Она подчеркнула, что не собирается идти на поводу у недоброжелателей.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать