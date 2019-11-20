Сексуальная Шпица заставила россиян затрепетать от восторга

Знаменитость поделилась с подписчиками в "Инстаграм" пикантным снимком, на котором позирует голой. Женские прелести Катерина Шпица кокетливо прикрыла пальто. Однако и то, что позволила увидеть артистка, не оставило фолловеров равнодушными.
Поклонники актрисы восхитились ее естественной красотой и сексуальностью. Многие отметили, что в свои 34 года девушка выглядит гораздо моложе. Некоторые затрепетали от восторга. "Какая же Вы красивая... Аж сердце заходится", "Красавица Катя", "Шикарно вышло", "Как девочка", "Секси", "Красавица необыкновенная", "Космос", – осыпали комплиментами Катерину Шпицу комментаторы.
Многих поклонников волнует личная жизнь артистки. Напомним, несколько лет назад знаменитость была замужем за актером Константином Адаевым и родила от него сына. Сейчас она встречается с фитнес-тренером, который уже сделал ей предложение. Однако связывать себя узами брака Катерина Шпица не спешит.
Напомним, в конце августа этого года фанаты актрисы узнали, что у нее есть опасная хроническая болезнь. Как писали "Дни.ру", Катерина Шпица в детстве страдала от атопического дерматита. После того, как девушке исполнилось 18 лет, ситуация в корне изменилась – болезнь отступила.
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