Полгода пытается прийти в себя: стало известно о личной трагедии звезды сериала "Универ"

Андрей Свиридов прославился, сыграв охранника Гену, который по сценарию ситкома "Универ" везде сопровождал олигарха Сильвестра Андреевича. На съемках сериала артист познакомился с будущей супругой Аполлинарией Бейлик. Девушка, покорившая его сердце, снималась в массовке.
Андрей и Аполлинария поженились в 2014 году в Москве. Влюбленные планировали стать мамой и папой: мечтали родить сына, а после дочь. Однако у судьбы были другие планы.
Как сообщили на условиях анонимности друзья пары, Свиридов и Бейлик расстались полгода назад. Звезда "Универа", по их словам, тяжело переживает разрыв. Для мужчины это настоящая трагедия, шесть месяцев он пытается взять себя в руки.
"Наверное, их чувства просто угасли. Тяжелее развод пережил Андрей. Это только со стороны кажется, что он большой и сильный, в душе же — ранимый и чувствительный", – цитирует человека из окружения пары StarHit.
Андрей Свиридов и Аполлинария Бейлик прожили вместе пять лет. Для звезды сериала "Универ" это был второй брак. Первая жена ушла от Андрея после того, как он завершил карьеру баскетболиста.
Теперь Свиридов залечивает душевные раны. Актер разработал стратегию по выходу из тяжелой эмоциональной ситуации. Звезда сериала "Универ" считает, что в такие моменты необходимо перебеситься, выспаться и двигаться дальше.
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