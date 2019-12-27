"Прощай, моя упругая троечка": Кравец решилась удалить грудь после трагедии с Кудрявцевой

"Бог вам дал одно лицо, а вы делаете себе другое", – писал Шекспир в "Гамлете". Недавно эти слова обрели для Алены новый смысл, и она поняла весь ужас.



"Я никогда не скрывала, что немного исправила то, что недодала мне природа – увеличила грудь с первого до четвертого размера, – призналась Алена. – Делала это в дорогой швейцарской клинике, отдала 20 тысяч евро. Но тогда, конечно, и представить не могла того ужаса, в который превратится моя жизнь".

"В этом году компания – производитель грудных имплантов заявила, что они потенциально опасны и могут вызывать рак, – всплакнула Кравец. – Представляете мое состояние? Бессонные ночи, слезы, страшные мысли. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твердо решила избавиться от своей упругой троечки – этой мины замедленного действия в теле, которая доставляла мне много проблем. Так же поступила и Лера Кудрявцева, у которой лопнул и стал протекать имплант. Она призналась, что своим горьким примером хочет уберечь хотя бы нескольких девушек от коррекции груди".

"То же самое делаю я – призываю девушек не повторять моих ошибок. Да, я знаю, что каждая из нас хочет выглядеть сексуально, желанно. Но не путем же здоровья, а то и жизни! Да и мужчины не бегут к хирургам в желании нам нравиться, кажется", – поправила пышный бюст Алена.

Операция по удалению имплантов научно называется "аугментационная маммопластика". Это довольно болезненная манипуляция, – сообщил пластический хирург Алены Кравец. – Не стоит надеяться, что после устранения имплантатов грудь будет выглядеть в первозданном виде. Помимо оставшихся рубцов и шрамов, пациент сталкивается с такими проблемами, как провисание мягких тканей разной степени, неоднородное растяжение, асимметричность двух желез. Скорее всего, Алене потребуется послеоперационная мастопексия – процедура подтяжки тканей".