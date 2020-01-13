"Признак определенной неразвитости": затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян

По словам Анны, травля знаменитостей в Сети сегодня переходит все границы. У обывателей закрепилось ошибочное мнение, что публичный человек готов терпеть даже самые оскорбительные слова в свой адрес.
"Под моими постами или публикациями моих коллег можно порой прочитать такое, что кожа дыбом встает. Не конструктивная критика, не критика, а просто вседозволенность, унижения и оскорбления личного характера от абсолютно незнакомых людей. Как так то? За что? За то, что мы просто есть и они периодически видят нас? Чего эти люди пытаются добиться? Для чего им это? Получить внимание? Оскорбить незнакомого им человека? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – поведала звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".
Хилькевич отметила, что знаменитости ведут страницы в соцсетях с разными целями, например, для общения с поклонниками, однако никто не хочет становиться мишенью для травли. Когда Анна видит гадости о себе или о близких в Интернете, у нее появляется естественное желание отплатить злопыхателям той же монетой, но артистка не решается.
Звезда сериала "Универ отметила, что хамство в Сети стало для россиян нормой. Хилькевич считает это признаком недоразвитости.
"И у меня складывается впечатление, что хейта становится больше на просторах интернета. И это наводит на мысль, что пора задуматься. Всем. То, что в нашей стране нарушение личных границ особенно заметно – и это плохой признак! Признак определенной неразвитости", – высказалась звезда сериала "Универ".
После Анна Хилькевич отметила, что меняться – это хорошо, тем более в лучшую сторону. Артистка еще раз призвала народ прекратить делать из интернет-общения "помойку".
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