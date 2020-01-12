"Станут президентом и первой леди": Максима Галкина с Аллой Пугачевой послали в Кремль

"Преемником Владимира Путина станет Максим Галкин", – сделал смелое заявление собеседник "Дни.ру". по его словам, произойдет это в 2042 году.
При этом эксперт сделал уточнение. "Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скорее всего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами Владимира Путина", – отметил Вадим Манукян. "А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогда пара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди", – заключил он.
Отметим, ранее на Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России. Так, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung представило фантастический сценарий с уходом Владимира Путина в 2024 году.
Отметим, ранее на Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России – Алексею Дюмину. Ранее он работал телохранителем российского лидера.
Как писали "Дни.ру", ранее в стенах Кремлевского дворца супруг Аллы Пугачевой сделал и важное заявление после того, как пошли слухи о том, что он собирается пойти в политику. "Торжественно обещаю, что я никуда не собираюсь выдвигаться! У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации!", – заявил Максим Галкин.
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