"Не верю, что это ее дети": немощную Пугачеву вывели на чистую воду

Маленькие дети одной из самых знаменитых звездных пар России давно стали любимчиками пользователей интернета. Родители то и дело снимают их на камеру, радуя своих поклонников. Однако с возрастом Лиза и Гарри сильно изменились, посеяв зерна сомнения в головах наблюдателей.

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