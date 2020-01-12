"Не верю, что это ее дети": немощную Пугачеву вывели на чистую воду

Среди них оказался и популярный музыкальный критик Сергей Соседов, который уже не в первый раз выводит звезд на чистую воду. На этот раз Алла Пугачева получали от него "нагоняй" за неискренность в освещении личной жизни.
Соседов заявил, что браки певицы с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным являются лишь деловой связью. Их целью, по мнению эксперта, был пиар примадонны. Кроме того, Соседов уверен, что оба супруга содержали артистку. И сейчас она находится на обеспечении у шоумена.
Говоря о детях пары, критик отметил, что они, прежде всего, нужны Максиму. Алла Пугачева же не имеет к ним отношения. Об этом он рассказал в эфире программы "Популярная правда" на телеканале "Ю".
"Я не верю, что это ее дети! Что это дети Максима Галкина верю, а что ее – нет. Эти дети, прежде всего, нужны Максиму. Эта история была сделана для него", – считает Сергей Соседов.
Немногим ранее Пугачевой досталось от Соседова за ее возраст. Эксперт заявил, что немощным и старым людям не место на сцене. Такое мнение он выразил после "Того самого концерта" примадонны.
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