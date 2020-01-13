Солистка "ВИА Гры" попала в психушку после ухода из группы

С психологическим кризисом исполнительница столкнулась во время выступлений и уже после ухода из группы "ВИА Гра". По словам Алены Винницкой, к ней с коллегой по коллективу Надеждой Грановской-Мейхер относились, как к рабочим лошадкам.
Помимо этого, девушки сталкивались с бытовыми проблемами. Так, на гастролях их селили в номер с одной кроватью на двоих. Алена Винницкая рассказала, что трудности их сплотили.
"Две молодые девушки, еще не сформированные личности, которые попали в непонятную ситуацию… Мы стали все ближе и ближе друг другу. Нервные срывы – это тяжелое испытание, и нас с Надей это очень сильно породнило", – поделилась экс-вокалистка группы "ВИА Гра" телеканалу "Украина". По словам Алены Винницкой, они с Грановской-Мейхер никогда серьезно не ссорились, чего не скажешь об отношениях с Анной Седоковой.
Звезда первого состава группы "ВИА Гра" отметила, что психологический климат в коллективе с приходом Седоковой изменился в худшую сторону. В итоге Алена Винницкая продержалась в группе три года. После ухода она попыталась начать сольную карьеру, но, столкнувшись с трудностями, пережила серьезную депрессию. В какой-то момент знаменитость упекли в психушку.
Сейчас у певицы все хорошо – ее беды остались позади. Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" воссоединилась с мужем Сергеем Большим и надеется стать матерью. Она верит в то, что высшие силы, Вселенная "все-таки совершат еще одно чудо". "У меня есть такая готовность, несмотря ни на что", – заключила артистка.
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