Надежда Грановская спала с Аленой Винницкой из "ВИА Гры"

В популярном коллективе участницы были близки не только на сцене. В гостиничном номере у красавиц тоже не оставалось личного пространства.

За семнадцатилетнюю историю группы "ВИА Гра" ее состав менялся семнадцать раз. Дуэт трансформировался в трио, квартет, потом снова в дуэт. Но Надежда Грановская – "ветеран" этого коллектива. Она пела в группе с самого начала – уходила, трижды возвращалась.

Мало кто знает, какой была жизнь самых сексуальных девушек на сцене после того, как гасли софиты. "Когда "ВИА Гра" только начиналась, продюсеры мне сняли очень маленькую квартиру в Киеве – за пятьдесят долларов. Ну и какую-то сумму я и Алена получали, чтобы на них жить. Мы ездили на метро, маршрутках, автобусах, трамваях. Надевали все, что есть. – рассказала Надежда. – Я смирилась со своей участью. От нехватки денег жарила себе черный бородинский хлеб или покупала чебуреки по одной гривне".





Интересно, что Надежду Грановскую и Алену Винницкую – первых участниц "ВИА Гры" – на гастролях продюсеры селили в одном гостиничном номере. "Конечно, это было сложно – при таком графике все-таки хочется как-то уединиться, побыть одной, а мы все время вместе. И спали даже в одной кровати. Журналистов все время это удивляло", – призналась Алена Винницкая.

"Мы спали в одной кровати с Аленой. Просто спали. Продюсеров, которые таким образом экономили, тоже можно понять – они не пользовались ни чьей финансовой поддержкой и вкладывали свои деньги", – подтвердила этот любопытный факт собственной биографии Надежда Грановская в шоу Леры Кудрявцвой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

