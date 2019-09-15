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Бывшая солистка группы "ВИА Гра" родила дочь в Монако

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Украинская певица Санта Димопулос, которая прославилась работала в группе "ВИА Гра" родила дочь. Малышка появилась на свет в одной из клиник Монако.

По данным "Экспресс газеты", рядом с певицей сейчас находятся ее муж и 10-летний сын. Напомним, что беременность Санта рассекретила в середине июня.

15 сентября 2019, 17:35

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