Бывшая солистка группы "ВИА Гра" родила дочь в Монако

Украинская певица Санта Димопулос, которая прославилась работала в группе "ВИА Гра" родила дочь. Малышка появилась на свет в одной из клиник Монако.
По данным "Экспресс газеты", рядом с певицей сейчас находятся ее муж и 10-летний сын. Напомним, что беременность Санта рассекретила в середине июня.
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