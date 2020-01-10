Постаревший Стас Костюшкин оголился и показал своего единорога

В свои 48 лет певец Стас Костюшкин является обладателем шикарного накачанного тела. По нему сходят с ума миллионы женщин со всей страны.

Многие поклонницы на протяжении долгого времени упрашивали исполнителя предстать перед ними во всей красе – абсолютно голым. Мол, он и так постоянно раздевается на публике, тогда почему бы не довести дело до конца.

Костюшкин решил исполнить заветное желание ярых фанаток. Сейчас он отдыхает в Таиланде со своей семьей. Пользуясь случаем, он наконец избавился от одежды.

Пикантное фото на радость женской половины страны артист опубликовал на своей странице в инстаграм-аккаунте. Вот только вместо трусов хитрый Стас прикрыл интимное место надувным единорогом.

"По многочисленным просьбам женщин Стас Костюшкин показал своего единорога!" – подписал снимок Костюшкин.

Естественно, подписчицы начали сходить с ума от восторга. Они наперебой заваливали исполнителя комплиментами, а некоторые даже делали непристойные предложения женатому мужчине. Но и в этот раз не обошлось без злопыхателей, которые постарались задеть музыканта за живое.

"Старенький такой уже, потасканный", – презренно заявил критик.